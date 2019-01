Si dava malato al lavoro per andare a fare l'arbitro: nei guai un ex dipendente del Tribunale

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Presentava. Ma invece di restare a casa a curarsi indossava la divisa diper prendere parte a manifestazioni sportive di judo. Nelle quali veniva anche pagato dalla federazione. Un raggiro per il quale, nei giorni scorsi, i finanzieri del comando di Taranto gli hanno sequestrato 32.000 euro.Nei guai un, attualmente in pensione, ma anche il suo medico di famiglia.La, infatti, ha messo gli occhi sulle sue reiterate assenze per malattia nel periodo durante il quale l'uomo era ancora al lavoro. Stando ai controlli delle fiamme gialle, l'ex funzionario avrebbe "marcato visita" per ben 243 giorni. In 80 di quelle giornate, però, l'indagato non sarebbe rimasto a letto ma avrebbe preso parte a manifestazioni sportive, in Italia e anche all'estero, come arbitro o membro di commissioni di gara.Di qui la contestazione diai danni dello Stato in concorso con il suo medico. Reati per il quale è scattato il sequestro per equivalente disposto dal gip Paola Incalza su richiesta del pm Remo Epifani. Sotto chiave 32.000 euro che è la somma che l'uomo ha percepito indebitamente per le giornate di "malattia" e il corrispettivo delle imposte non versate per i compensi ricevuti dalla federazione per la quale avrebbe lavorato negli stessi giorni.