Schianto frontale sulla statale, due morti nelle auto accartocciate

E' di due vittime il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa sera, intorno alle 19, sulla statale 100 nella zona di contrada San Basilio, nel territorio di Mottola in provincia di Taranto.

Auto contro un trattore: morti due giovanissimi, lei era incinta

Per cause in corso di accertamento due mezzi, un fiat Punto ed una Renault Kangoo, si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita i conducenti delle due auto, un mottolese di 57 anni, e un cittadino straniero di 35 anni.

A lanciare l'allarme gli automobilisti che hanno assistito al drammatico scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Al loro arrivo, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due uomini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Novembre 2020, 08:52

