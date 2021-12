Volo di 10 metri cadendo da una gru: morto operaio di 51anni

Precipitato da 10 metri di altezza, è morto sul colpo. E' l'ennesima tragedia che si consuma sul luogo di lavoro, stavolta a Taranto, in Puglia. Luigi Aprile, un operaio di 51 anno di Massafra, sposato e padre di tre figli, è morto questa mattina dopo essere caduto da una decina di metri di altezza mentre era al lavoro in un'area dell'azienda Masucco, specializzata nel noleggio di macchine operatrici per lavori di edilizia. L'uomo ha perso la vita a causa delle gravi lesioni alla testa, in seguito alla caduta da una gru.

Il macchinario, stando a quanto accertato, si sarebbe inclinato e avrebbe fatto cadere Aprile al suolo, non lasciandogli alcuno scampo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Massafra, gli uomini del servizio 118 e gli specialisti dello Spesal per i primi rilievi e gli accertamenti sulle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. La salma del 51enne è stata portata nella camera mortuaria del cimitero per l'ispezione cadaverica.

La procura di Taranto ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'infortunio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 19:54

