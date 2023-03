Il corriere parcheggia sulle strisce: aggredito e immobilizzato dai vigili. Sui social i video choc

Ha parcheggiato il furgone sulle strisce pedonali, presumibilmente per effettuare una consegna più velocemente, ma quanto accaduto a Taranto a un corriere ha davvero dell'incredibile. Tre vigili urbani lo raggiungono e lo strattonano fuori dal veicolo e ingaggiano una colluttazione, fino ad immobilizzarlo a terra. Un'aggressione che ha richiamato l'attenzione dei passanti, subito intervenuti per difenderlo, che hanno filmato la scena, facendo diventare i video virali sui social network.

La ricostruzione

Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, il corriere ha parcheggiato il mezzo davanti a uno scivolo per disabili impedendone l'uso. E probabilmente una segnalazione di un cittadino avrebbe portato all'intervento della polizia locale che ha subito provveduto a multare il corriere. L'uomo, vista la multa, avrebbe chiesto agli agenti di ritirarla affermando che aveva parcheggiato all'incrocio per motivi di lavoro. Al rifiuto dei vigili, sarebbe quindi nata una prima, accesa discussione. Il corriere avrebbe rifiutato di farsi identificare e a questo punto le immagini dei video mostrano che gli agenti, in modo energico, lo tirano dall'abitacolo e lo trascinano sul marciapiedi.

La preoccupazione dei cittadini

La scena non è certo passata inosservata, tanto che diversi cittadini si sono schierati a difesa del corriere. L'uomo, infatti, mentre viene tirato fuori dal furgone urla e chiede aiuto ai passanti, molti dei quali, hanno insultato gli stessi vigili e si sono vissuti momenti di tensione. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo l'arrivo della polizia.

Le parole del sindaco

«Rispetto all'intervento effettuato questa mattina dalla polizia locale, la direzione competente ha avviato gli accertamenti del caso e siamo in attesa di una relazione dettagliata da parte degli operatori coinvolti, affinché si possa ricostruire l'esatta dinamica degli eventi», sottolinea il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. «Seguiremo con attenzione l'evoluzione della vicenda, confidando che si faccia presto piena chiarezza a garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e del rispetto del codice. Al momento, ciò che si può osservare è una reazione molto scomposta da parte del conducente, davanti all'elevazione di una multa a carico di un furgone che sostava contromano, nei pressi di un'intersezione, ostruendo uno scivolo predisposto per i cittadini diversamente abili. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia. Come detto, attendiamo la relazione ufficiale per avere un quadro più significativo, tuttavia, se confermate, deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili», conclude il primo cittadino.

