Bimba di 12 anni cade dal terzo piano e muore

Non ce l'ha fatta la ragazzina caduta dal terzo piano di uno stabile in via Cesare Battisti, a. La piccola (12 anni), nel primo pomeriggio, eraper cause ancora in via di accertamento da una finestra della casa nella quale viveva, finendo al suolo. In gravissime condizioni, la piccola era stata subito trasportata all'ospedale Santissima Annunziata.Secondo una prima sommaria ricostruzione, pare che il suo volo fosse stato in qualche modo attutito dai fili di un balcone usati per stendere il bucato. Circostanza che però non è bastata a salvarle la vita. Laera stata ricoverata nel reparto rianimazione, con numerosi traumi, ematomi e un quadro clinico subito considerato critico al quale purtroppo non è sopravvissuta.Ancora ignote le cause della tragedia, che ha scosso l'intero quartiere. Sul posto sono intervenuti ie il 118.