Taradash: «Ho rimosso il tweet sulla collega del TG2»

«Care colleghe e cari colleghi del comitato di redazione dell'ANSA, non ho difficoltà ad accoglierela vostra richiesta, gentilmente formulata, di rimuovere iltweet (e il post) in questione, da voi e da molti altri giudicato 'sessista'. Da oltre dieci anni che scrivo sui socialsarà la prima volta che cancello un testo. Quando in passato miè capitato di commettere un errore ho preferito ammetterlo ecorreggerlo senza eliminare la versione originale. È un criteriodeontologico che ho appreso dalla stampa anglosassone e che mipare sensato. Ma questo è un caso diverso».

Così Marco Taradash, giornalista e parlamentare di lungo corso, ha dato notizia sui social di aver rimosso il tweet del 20 novembre, nel quale l'immagine della conduttrice del Tg2 Manuela Moreno veniva associata a pratiche sessuali.

«Ho sollevato una polemica che non mi aspettavo, e che inpassato probabilmente non ci sarebbe stata. Oggi si è spessocostretti a fare una scelta di campo netta fra ciò che è bene(trattare) e ciò che è male (trattare), e guai a sottrarsi. Ilmio tweet non aveva nessuna valenza sessista o aggressiva, dicel'imputato che è in me e si dichiara estraneo ai fatti». Il Cdr dell'Ansa prende atto positivamente della rimozione del tweet.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA