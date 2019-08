Ci è stato segnalato undi una delle telecamere di controllo delladiche mostra un fatto ai limiti dell’assurdo. Un soggetto alla guida di un’, mentre procede lungo la corsia di accelerazione dei Camaldoli, arresta all’improvviso, invertendo la marcia, per giunta in un tratto dove la corsia non è piena per chi sopraggiunge. Una manovra sconsiderata che ha rischiato di determinare un grave incidente. Quanto abbiamo visto il video abbiamo stentato a credere ai nostri occhi