In tandem da Cremona a Rovigo, l'avventura di papà Sergio e di suo figlio non vedente

Giovedì 19 Settembre 2019, 17:25

Un'in cui credevano in pochi, ma Sergio Brunelli è riuscito a portarla a termine. L'uomo, ex cuoco in pensione, ha percorsoda Cingia de'Botti, nel Cremonese, fino a Rosolina Mare, in provincia di Rovigooberto di 32 anni.Padre e figlio sono partiti lo scorso luned con pochi vestiti al seguito, un impermeabile e due panini e dopo tre giorni di pedalate sono arrivati a destiazione. Da tempo papà sSergio aveva promesso a Roberto di portarlo al mare in bici, ma il progetto veniva sempre rimandato per varie ragioni, alla fine ha scelto di mantenere la promessa e tentare l'impresa. Per diverse settimane si sono allenati, per non farsi trovate impreparati, con buona volontà e tanta caparbietà ci sono riusciti.Non tutto il viaggio è filato liscio: durante il percorso hanno forato una ruota, hanno incontrato maltempo, ma chilometro dopo chilometro hanno sempre trovato la motivazione per proseguire e molti amici che li hanno sostenuti strada facendo fino al tanto desiderato traguardo.