Tancredi, il baby surfista eroe: a 12 anni salva in mare un turista che stava affogando

Poteva finire in tragedia, se non fosse che un ragazzino livornese di 12 anni si è reso protagonista di un eroico salvataggio in mare alle Spiagge bianche di Rosignano (Livorno). Tancredi Mazzei ha salvato un turista straniero di 35 anni che rischiava di affogare nel mare agitato, trascinandolo a riva grazie alla sua tavola da surf. "Mi ha ringraziato tante volte. Per me è stata una soddisfazione", ha spiegato il 12enne al quotidiano toscano Il Tirreno.

Il piccolo ma coraggioso Tancredi rivela: "A un certo punto mi sono accorto che dalla spiaggia i bagnini stavano fischiando e gridavano nella mia direzione. Non ho capito il motivo, visto che io non ero in difficoltà e stavo andando sulla tavola come faccio sempre. Poi mi sono girato e dietro, a una ventina di metri da me, ho visto un signore che agitava le braccia e gridava 'Aiuto, aiuto'. Quel signore mi ha detto che aveva un crampo e forse non era un nuotatore tanto esperto. Allora l'ho fatto aggrappare alla mia tavola e poi l'ho spinto fino a riva, usando anche la corrente delle onde che andavano verso la spiaggia".