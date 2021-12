Tamponi ai vaccinati, esperti divisi. Pregliasco: «C'è Omicron». Bassetti: «Si sconfessa il Green pass»

L'ipotesi di tampone obbligatorio per i grandi eventi, anche per chi è vaccinato con due o tre dosi, divide decisamente gli esperti. Su Leggo di oggi venerdì 17 dicembre abbiamo sentito le opinioni dell'infettivologo Matteo Bassetti, del Policlinico San Martino di Genova, e del virologo Fabrizio Pregliasco, dell'università Statale di Milano.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive Policlinico San Martino di Genova, è d'accordo con il tampone per i vaccinati?

«No. Così finiamo di confondere la gente. Abbiamo detto che con il super green pass si poteva andare allo stadio e adesso diciamo che non basta più? Sarebbe l'ennesimo errore».

Non serve il tampone?

«Stiamo andando bene, ce lo ha detto anche l'Economist. E invece ecco il passo indietro. Non abbiamo gli ospedali che esplodono, una fuga in avanti ora fa solo del male».

Il vaccino può bastare?

«Ho sempre sostenuto il green pass e credo nella capacità dei vaccini di prevenire la malattia grave: quando saremo tutti vaccinati, non ci interesserà più fare il tampone».

Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, a che serve il tampone per i vaccinati?

«Rappresenta un elemento di precauzione in più, alla luce della situazione attuale che non ci piace per niente».

Perché?

«C’è bisogno di tamponare i vaccinati, per evitare che comunque il contagio circoli. Perché potrebbe essere molto veloce la trasmissione».

Più di quanto è stato finora?

«Purtroppo sì, adesso abbiamo l’esigenza di mitigare la velocità della variante Omicron: ci stiamo preparando ad affrontarla. E quindi ci serve una tutela in più, negli eventi con tante persone. Soprattutto per chi non ha ancora fatto la terza dose ed ha la seconda in scadenza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 08:25

