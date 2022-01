Tamponi, code in tutta Italia: due chilometri al nuovo drive in di Milano Rho, lunga a fila anche a Brescia

Primo tampone prima delle 11, orario previsto per l'apertura, nella nuova struttura allestita nel parcheggio 5 di MilanoFiera a Rho, che a regime potrà arrivare a 12 linee e eseguire 4.500 test al giorno. Le prime macchine sono arrivate intorno alle 8,30 e si sono messe in fila, creando una coda di circa due chilometri (per la maggior parte all'interno del parcheggio). Stessa situazione a Brescia, dove lunghissime code si registrano all'hub della fiera in via Caprera.

Oggi sono quattro le linee attive, quattro per l'accettazione e quindi la parte burocratica e quattro per i tamponi veri e propri. Il servizio - gestito dal gruppo San Donato - per questa giornata dovrebbe essere attivo fino alle 17, domani l'orario è previsto dalle 9 alle 17, ma a regime sarà dalle 8 alle 20. All'hub si può accedere solo con prenotazione o prescrizione del medico.

