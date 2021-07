Tampone e drink gratis: la proposta anticovid nei locali della Riviera Romagnola

Tampone e drink gratis: è l'offerta speciale proposta per sabato prossimo da un locale della Riviera Romagnola.

Come riporta l'edizione riminese de ‘il Resto del Carlino', il ‘Classic Club', noto locale della città romagnola, ha riaperto sabato scorso, imponendo il Green pass o in alternativa l’esito negativo di un tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti. Ma, nonsotante le polemiche, il proprietario del locale, Poalo Dettoni si mostra soddisfatto: «I ragazzi che sono venuti, e sono stati tanti, sono rimasti entusiasti. E la serata è stata un successo».

Sulla stessa sica, la proposta per il prossimo weekend: effettuare il test all'ingresso al costo di 10 euro e, per chi lo eseguirà sul posto, sarà garantita una consumazione in omaggio per la serata.

«Avremo una postazione col medico all’entrata – spiega Dettoni – Il tampone porterà ad un omaggio, che partirà a mezzanotte con tanta musica e animazione, ma senza balli».

Stessa cosa per un altro storico locale, il "Musica" di Riccione che ripropone la stessa formula per una serata in serenità. La discoteca aveva già testato questa "accoppiata vincente" il 19 giugno 2021, per la prima serata Covid - free a San Marino. Si richiedeva di mostrare il green pass o il tampone.

Nell'attesa che l'Esecutivo prenda provvedimenti decisi sul mondo della notte, il sindacato dei locali da ballo di Confcommercio, Silb, esprime la sua approvazione a questa iniziativa. «RIaprire e discoteche - dichiara il presidente di Silb, Gianni Indino - sarebbe utile perchè daremmo una spinta ai ragazzi a vaccinarsi. Ci auguriamo si decida entro il 24 luglio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 22:36

