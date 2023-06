Tredicesima e straordinari, meno tasse per i lavoratori dipendenti. E va in stand-by la flat tax incrementale

di Redazione web

Buone notizie per i lavoratori dipendenti, sebbene non vi sia ancora certezza e sebbene manchi ancora molto, eventualmente, al periodo in cui usufruirne. Un emendamento del governo alla delega fiscale prevede infatti un taglio delle tasse sulla tredicesima, l'integrazione allo stipendio che solitamente si riceve nel mese di dicembre.

Meno tasse sulle tredicesime

L'emendamento, spiega l'agenzia ANSA, mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti. Il comma che la prevedeva viene infatti sostituito con «l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima». Per il regime incrementale resta ferma «la complessiva valutazione, anche a fini prospettici».

