«Regalo monolocale. Seminterrato». L'ultima pubblicità Taffo fa ancora discutere FOTO

Taffo, la nuova pubblicità funeraria fa discutere. Ad alcuni piacciono per il loro contenuto palesemente di umorismo nero in grado di esorcizzare il tabù della morte, ad altri invece quei manifesti pubblicitari proprio non vanno giù e li accusano di cattivo gusto.

Accade in questi giorni con l'ultimo, provocatorio manifesto pubblicitario della oramai nota agenzia funebre Taffo Funeral Services, affisso lungo le strade della provincia di Venezia, dove viene mostrata una bara accanto all'annuncio che recita: Regalo monolocale. Seminterrato. Funerale completo a 1250 euro. L'ennesima pubblicità provocatoria che fa discutere e divide la popolazione della zona: favorevoli o contrari? Lo riporta Il Gazzettino.

