Tabaccaio uccide ladro moldavo durante una rapina: si valuta legittima difesa

Un tabaccaio ha sparato e ucciso un ladro che aveva tentato l'assalto alla sua tabaccheria. È successo a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre persone hanno tentato l'assalto alla tabaccheria, in via Torino: il titolare, che abita sopra il locale, è uscito con una pistola e ha ucciso uno dei malviventi, originario della Moldavia.



Ascoltato in procura, nei suoi confronti non sono stati presi al momento provvedimenti. Potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa. Indaga la polizia. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 3. Sarebbero stati sparati sette colpi. I due complici sono riusciti a scappare. Sono in corso le indagini della polizia.



+++notizia in aggiornamento+++ Venerdì 7 Giugno 2019, 08:51

