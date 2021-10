Tabaccaio uccide ladro: la vittima aveva il documento di un altro. «Vivo in Svezia, non c'entro niente»

Il ladro ucciso aveva un documento falso. Il ladro ucciso a Santopadre, in provincia di Frosinone durante una tentata rapina da parte del tabaccaio Sandro Fiorelli non è il trentaquattrenne di origine rumena Mirel Joaca Bine. L’uomo infatti vive in Svezia da nove anni assieme alla famiglia, gli è stata rubata la carta d’identità qualche tempo fa ed è totalmente estraneo ai fatti: «Quando mi hanno inviato i link su quanto accaduto – ha spiegato - sono rimasto sorpreso. Io non c'entro niente».

Frosinone, il ladro ucciso dal tabaccaio aveva un documento falso

Gli ispettori, oltre a cercare i complici della tentata rapina, ora stanno tentando di risalire al nome della vittima. Il compito non è semplice, dati che la procedura di identificazione con le impronte digitali è possibile solo se queste sono già contenute nella banca dati delle forze dell'ordine.

Mirel Joaca Bine dal canto suo si è accorto della situazione a causa dei numerosi insulti ricevuti sul social. Ha così spiegato a un media romeno di aver subito un furto tempo fa nella sua villetta in cui gli è stato sottratto anche il documento d’identità: fatto testimoniato, oltre che dalla denuncia, anche delle numerose multe che gli sono arrivate da Inghilterra e Francia, paesi che di solito non frequenta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 10:33

