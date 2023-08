Tabaccaia uccisa con diverse coltellate in centro a Foggia. ​È caccia all'omicida

di Redazione web

Una donna è stata uccisa con diverse coltellate in una tabaccheria. La prima ipotesi fatta dagli investigatori è di una rapina finita male. L'anziana, di 72 anni, è stata uccisa pochi minuti fa con diverse coltellate in una tabaccheria in via Marchese De Rosa, a Foggia. A quanto si apprende la vittima è la titolare della tabaccheria.

Il corpo, riverso a terra vicino al bancone, sarà sottoposto a un primo esame del medico legale in arrivo sul posto

Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri.

Al momento, dunque, non è escluso che possa trattarsi di una rapina finita male.

L'omicida è in fuga

È caccia all'omicida, che è in fuga.

Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l'autore dell'omicidio. A supporto dell'attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

