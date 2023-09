Tabaccaia uccisa con 3 coltellate a Foggia, 43enne morocchino fermato a Napoli: sul presunto killer pendeva un decreto di espulsione

di Redazione web

Sul caso della tabaccaia uccisa a coltellate a Foggia si aggiunge un nuovo tassello che potrebbe segnare una svolta nelle indagini: un sospettato, un cittadino marocchino di 43 anni, è stato fermato a Napoli e interrogato. Mentre il movente del delitto rimane ancora un mistero, perché potrebbe essersi trattato di altro rispetto a una rapina finita male.

Tabaccaia uccisa a Foggia, le indagini

Sarebbe vicina una svolta nelle indagini sull'omicidio di Franca Marasco, la titolare della tabaccheria di Foggia uccisa a coltellate lunedì 28 agosto durante quello che dai primi rilievi sembra essere stato un tentativo di rapina nel suo negozio.

I carabinieri coordinati dalla Procura di Foggia hanno identificato un uomo che viene ora interrogato in caserma. L'uomo sarebbe sospettato di avere accoltellato a morte la 72enne il cui corpo fu scoperto da un passante quasi davanti l'uscio dell'esercizio commerciale.

Fermato un 43enne marocchino

Dopo essere stato interrogato nel corso della notte, è stato sottoposto a fermo su disposizione del pm l'uomo di 43 anni sospettato di avere ucciso il 28 agosto scorso a Foggia Franca Marasco.

È stato rintracciato ieri sera nei pressi della stazione di Napoli. Il presunto omicida - del quale non è stato reso noto il nome - e che è di origine marocchina - è stato individuato dai carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia, attraverso l'esame di numerosissime telecamere pubbliche e private, intercettazioni telefoniche ed esami testimoniali, che hanno consentito di ricostruire l'intero percorso dell'omicida.

Secondo quanto accertato, dopo l'omicidio l'uomo aveva indossato nuovi indumenti, abbandonando quelli usati precedentemente all'interno di un sacchetto in plastica in via Mameli, dove sono stati trovati e posti sotto sequestro dai carabinieri.

I militari hanno inoltre rintracciato e sottoposto a sequestro il telefono cellulare rubato alla vittima e che sarebbe stato venduto dall'uomo ad altre persone.

Sul 42enne fermato pende un decreto di espulsione

Il cittadino marocchino fermato per l'omicidio della tabaccaia 72enne Francesca Marasco a Foggia era destinatario di un decreto di espulsione dal territorio italiano disposto in seguito ad una serie di reati che avrebbe commesso.

Il provvedimento, però, non gli era mai stato notificato in quanto l'uomo era irreperibile a causa del suo continuo peregrinare tra varie città italiane.

Da indiscrezioni, sembra che a Foggia fosse giunto da poco tempo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA