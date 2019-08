di Michela Poi

CLOSE call with a debris flow in Chamoson, Switzerland today, August 11th! Report: Jérémy Monnet / Météo Mettra - Météo Alpes Suisse France pic.twitter.com/iNQH6hMVI9 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 11, 2019

Aftermath of major flash floods / debris flows in Chamoson, Valais, Switzerland yesterday, August 11th. Report: Meteo Robin pic.twitter.com/CK6MlpD0Il — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 12, 2019

Lunedì 12 Agosto 2019, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'improvvisa li ha spazzati via. Une unadi sei anni sonodopo che la loro auto è stata travolta da un torrente di fango nella Svizzera sudoccidentale. A riferirlo è stata la Polizia del Canton Vallese . Le ricerche stanno continuando senza sosta, ma per ora non hanno prodotto risultati.La violenta tempesta e la frana di domenica notte hanno fatto traboccare il fiume Losentze che ha letteralmente spazzato via la macchina. Anche altri veicoli sono stati colpiti, ma fortunatamente erano vuoti.Non è ancora chiaro se le due vittime siano padre e figlia. Intanto le autorità hanno chiuso le strade vicino alla città alpina di Chamoson e una funicolare che collega Sierre con la località di Crans-Montana a causa del pericolo che tutto si ripeta.Gli scienziati che studiano i cambiamenti climatici affermano che gli eventi meteorologici estremi, tra cui inondazioni e ondate di calore, stanno diventando più frequenti a causa del riscaldamento globale.