"Traini docet" e simboli nazisti sul muro di un cimitero: choc nel senese

Per protestare contro il recente arrivo di un gruppo di, ospitati all'interno di una casa, alcuni ignoti hanno pensato bene di scrivere sul muro di cintavari corredati di. Peccato, però, che abbiano, imbrattando quello di unaadiacente a quella dove si trovano i migranti. È accaduto a, piccolo centro in provincia di, nella notte tra domenica e lunedì. Come riporta UdineToday , il Comune ha provveduto nella giornata di ieri alla cancellazione delle scritte. Da qualche tempo, nel paese, c'è una certa insofferenza per questo gruppo di migranti, in tutto non più di otto, ospitati dal Comune, a detta dei residenti, senza alcun preavviso alla cittadinanza.