Suv investe due donne e scappa: caccia al pirata della strada

Un automobilista al volante di una vettura di grandi dimensioni, secondo alcuni testimoni un Suv, ha investito oggi, venerdì 26 agosto, due donne distanziate più di 100 metri che procedevano a piedi a Rocca Pietore, in provincia di Belluno.

Caccia al pirata della strada

Il pirata della strada ha proseguito senza arrestare la marcia per prestare soccorso. Le vittime, che hanno riportato ferite fortunatamente non gravi, sono una portalettere in servizio ed una turista. I carabinieri stanno cercando di risalire al responsabile, anche attraverso frammenti dell'iauto rimasti a terra dopo il duplice urto.

