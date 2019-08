Il supermercato contro il decreto sicurezza: «Sconto del 10% a chi non è considerato italiano»

Venerdì 9 Agosto 2019, 14:35

Qualcher giorno fa, tra le tante polemiche, è stato approvato il. Proprio in risposta al provvedimento, arriva la provocazione di un 54enne,, titolare delpplicare uno sconto del 10% a tutte le persone non considerate italiane in seguito all'approvazione del nuovo decreto.Originario di Firenze, Massimiliano si è trasferito sei anni fa nel piccolo comune nei pressi di Parma, diventato oggi, secondo le sue parole, «a predominio leghista».Questo il testo del cartello esposto in maniera polemica: «In base al decreto sicurezza bis il titolare di questo market applica uno sconto alla cassa del 10%, oltre scontistica prevista, per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questo decreto va oltre la vergogna e l’infamia».Il nuovo decreto, canto del cigno di un governo gialloverde ai titoli di coda, continua così a far discutere anche al di fuori delle aule parlamentari.