Positivi al covid, vanno al supemercato e incontrano un amico: denunciati

Denunciate tre persone per aver violato la quarantena, due delle quali positive al covid. Erano andate a fare la spesa e a incontrare un amico. Due sono di Senigallia, una di Trecastelli. Sono state invece 185 le multe per inosservanza dei provvedimenti anti-Covid nella zona di Senigallia.

«È stato un anno molto impegnativo quello appena trascorso per il personale del Commissariato - spiega il dirigente Agostino Maurizio Licari -, occupato in una pluralità di attività finalizzate alla prevenzione dei reati, alla repressione e al controllo anche in relazione allo stato di emergenza legato al Covid 19». La notizia è riportata da Il Corriere Adriatico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 15:44

