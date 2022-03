Frosinone, esce per fare la spesa, si accascia e muore al supermercato

Muore mentre fa la spesa in un supermercato. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio al Todis di via Monti Lepini di Frosinone. Una donna di 49 anni si è accasciata al suolo. I clienti del supermercato hanno immediatamente allertato una ambulanza del 118.

Ma purtroppo i medici del servizio di soccorso non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto per effettuare i primi accertamenti sono intervenuti gli agenti di polizia della questura di Frosinone.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 17:00

