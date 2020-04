Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta: le file record da Milano a Roma

La chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, per la vendita di generi alimentari, compresi quelli all'interno dei centri commerciali, nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile, ossia Pasqua e Pasquetta, ha raddoppiato le file per fare la spesa a partire dal Venerdì Santo.



Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta: il provvedimento è stato adottato dai presidenti di regione in tutta Italia nell'ambito delle misure per arginare l'epidemia di Covid-19.

Anche nella mattina di sabato si registrano lunghe file per procurarsi tutto ciò di cui c'è bisogno per festeggiare la Pasqua in casa. File ordinate da Milano a Roma, da Torino a Napoli: distanze di sicurezza e mascherine sul volto, gli italiani si sono armati di pazienza per code che superano spesso l'ora di percorrenza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 10:23

