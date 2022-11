Superenalotto, per un numero sfiora i 309 milioni di Jackpot: si deve accontentare di 40mila euro

di Redazione web

Ci è andato vicinissimo a quei 309 milioni di euro. Per un solo numero non ha centrato il Jackpot più alto del mondo e non ha cambiato il corso della sua vita, incassando un «magro bottino», quasi 40 mila euro, giocando in una tabaccheria di Fossombrone, in provincia di Pesaro Urbino. Il fortunato giocatore di Superenalotto, probabilmente ha festeggiato sottotono, perché se anche un tesoretto di qualche decina di migliaia di euro fa sempre comodo, è poca cosa rispetto all'idea di aver sfiorato quei trecento milioni, scrive il Corriere Adriatico.

Scappatella da 90mila euro: l'amante le chiede soldi a ogni incontro, lei si indebita con i parenti per accontentarlo

Sfortunato nella fortuna

Il vincitore ha messo a segno il 5, nella Tabaccheria del Corso dei fratelli Raffaele e Lorenzo Pierpaoli che non rivelano il nome del cliente, il quale si è subito rassegnato alla mancata vincita, commentando «sempre meglio di niente». Lo stesso negozio di Fossombrone può vantare un'altra vincita importante: 5 milioni al Millionaire del 7 maggio 2019.

Vincita da 2 milioni di euro al Gratta e vinci, l'operaio (papà di 3 figli): «Ora posso andare in pensione»

All'epoca, il superfortunato pensionato, dopo aver grattato e scoperto la vincita, non si scompose più di tanto, per non dare nell'occhio. Tornando alla sestina vincente, c'è da dire che nessuno è riuscito a vincere ormai da un anno e mezzo, ma per realizzare i propri sogni potrebbe essere sufficiente anche un solo euro giocato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA