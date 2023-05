Superenalotto e Lotto, Meloni: «Estrazioni straordinarie dedicate all'emergenza in Emilia Romagna»

«Prevediamo alcune forme di copertura di ulteriori provvedimenti necessari. Ci sono alcune proposte formulate dal ministero dell'Economia come la vendita dei mezzi confiscati dall'agenzia delle Dogane. Abbiamo anche autorizzato estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto interamente dedicate all'emergenza». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge con misure per l'emergenza dopo le alluvioni in Emilia Romagna e Marche.

