Superenalotto, chi ha vinto gli 85 milioni con una schedina da 3 euro: «Qui giocano residenti e poliziotti»

di Redazione web

La fortuna ha baciato Rovigo: è qui che è stato centrato giovedì sera il 6 al Superenalotto che ha fatto vincere 85,1 milioni di euro al giocatore che aveva puntato 3 euro sulla combinazione estratta. La sestina vincente (56 52 40 9 10 19) JOLLY 50 SUPERSTAR 42 è stata realizzata alla tabaccheria di Fornasiero Giampietro in viale Tre Martiri 23/A, e in zona è immediatamente scattata la caccia all'uomo per capire chi sia il nuovo milionario in città.

Il 6 al Superenalotto

«All’inizio pensavo fosse uno scherzo, hanno dovuto confermarmi più volte che la vincita c’era stata veramente», ha raccontato il titolare della tabaccheria ricostruendo gli attimi in cui ha scoperto che nel suo negozio era stato centrato il Jackpot da oltre 85 milioni al Superenalotto. Fornasiero, contattato da Agipronews, ha spiegato di aver appreso la notizia quasi subito: «Ieri sera, mentre ero fuori con amici, mi ha chiamato la mia collaboratrice dicendomi che proprio nella nostra tabaccheria erano stati vinti 85 milioni di euro.

Chi è il vincitore

Sulla possibilità che il vincitore sia un cliente abituale, il signor Giampietro risponde: «Non ho idea di chi possa essere. Noi abbiamo una nostra clientela fissa di persone che abitano nei dintorni, oltre al personale della vicina Questura, ma essendo situati in una strada che permette l’accesso alla città, qui arrivano anche tante persone di passaggio. Spero che a vincere sia stato qualcuno che ne aveva bisogno, e che soprattutto possa fare del bene». Un colpo, quello da 85 milioni, a cui in tabaccheria non si erano lontanamente avvicinati: «Abbiamo avuto qualche vincita di alcune decine di migliaia di euro, ma mai qualcosa di simile», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA