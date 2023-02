Superenalotto, il passo falso del vincitore. Quel messaggio agli amici: «Saluto tutti, vado in Costa Rica»

di Redazione web

Tradito da un messaggio sulla chat Whatsapp di calcio: così un operaio di Camino al Tagliamento potrebbe aver rivelato incautamente la notizia che avrebbe dato una svolta alla sua vita. «Saluto tutti! Vado in Costa Rica», ha scritto a tre giorni dal "sei" al Superenalotto centrato al bar Alla Terrazza di Codroipo con cinque quote da 4,2 milioni ciascuna. L'autore del messaggio poi si è tirato indietro, parlando di uno scherzo di Carnevale, ma - come scrive Il Gazzettino, ormai la voce ha cominciato a girare e sono piovute in ugual misura conferme, smentite, ipotesi.

Chi è ha vinto

Tra i potenziali fortunati sono stati individuati i dirigenti della società di calcio del Camino, poi è circolata l'ipotesi che i vincitori siano due operai della Rhoss di Codroipo. «Pare che non vada più a lavorare», fa sapere una fonte basandosi sempre sui «si dice» in paese. Ma alla Rhoss non sarebbero arrivate lettere di licenziamento nell'ultima settimana. Anche se tra i 350 dipendenti qualcosa si mormora. «Per ora sono soltanto chiacchiere - fanno sapere al telefono - Non si possono fare nomi certi. Quello che possiamo dire con sicurezza è che qui non c'è stato nessun brindisi. Si parla e basta». Intanto, al bar Alla terrazza ancora nessuno si è fatto vivo.

