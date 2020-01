Superenalotto, centrato il "sei": vinti oltre 67 milioni di euro in provincia di La Spezia, schedina da due euro

Superenalotto

Million Day, i numeri vincenti di oggi martedì 28 gennaio 2020

Martedì 28 Gennaio 2020, 20:59

. La vincita realizzata questa sera, martedì 28 gennaio 2020, valeed è stata giocata in una tabaccheria ad Arcola, in provincia della. La combinazione vincente al concorso di oggi del Superenalotto:SuperEnalotto rende milionaria(SP) con un 6 da 67.218.272,10 euro. La vincita del Jackpot, riporta Agipronews, è stata realizzatasituato in strada provinciale, 288. Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2020.. Con quella di stasera sono 123 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6, ricorda AGipronews, mancava dal 17 settembre 2019 quando è stato vinto a Montechiarugolo (PR) un Jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati.Il 13 agosto 2019, invece, è stato vinto a Lodi il Jackpot record di 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del SuperEnalotto di Sisal. Il montepremi per l’estrazione di giovedì 30 gennaio è di 14,5 milioni di euro.Nella caccia al Jackpot, che durava dal settembre 2019, gli italiani, ricorda Agipronews, hanno giocato oltre 440 milioni di combinazioni aul SuperEnalotto. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la sestina esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.Punti 5+: NESSUNOPunti 5: 3 totalizzano Euro: 61.697,57Punti 4: 450 totalizzano Euro: 420,26Punti 3: 19.089 totalizzano Euro: 29,76Punti 2: 309.130 totalizzano Euro: 5,70Punti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 3 totalizzano Euro: 42.026,00Punti 3SS: 88 totalizzano Euro: 2.976,00Punti 2SS: 1.435 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 10.241 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 23.285 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 13.575 totalizzano Euro: 339.375,00