Superenalotto, nessun 6 ma centrati due 5 da oltre 130mila euro: ecco dove

Superenalotto, ancora nessun 6 né 5+ e jackpot che raggiunge i 279,6 milioni di euro: due '5' sono però stati realizzati in Italia, da oltre 130mila euro. Uno a Trieste, al punto vendita AM Bar situato in Via Bartolomeo D'Alviano CC Le Torri D'Europa 23, tramite Schedina 5 Pannelli, e l'altro a Scafati (Salerno) al punto vendita Bar situato in Via De Gasperi 267 tramite Schedina 2 Pannelli.

Lo rende noto l'Agenzia Agimeg ricordando che SuperEnalotto compirà il 3 dicembre 25 anni. Il jackpot da record ha ormai da tempo superato i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA