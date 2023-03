Superbonus, «ipotesi stop al sequestro dei crediti se c'è buona fede»: cosa può cambiare

di Redazione Web

Stop al profilo penale e al sequestro preventivo del credito nel caso in cui chi lo riceve sia in buona fede. È quanto prevedono gli emendamenti di FdI e di FI presentati al dl Superbonus.

Gli emendamenti puntano a superare alcune delle motivazioni che hanno portato al blocco delle cessioni dopo che le sentenze della Corte di Cassazione dello scorso 28 ottobre hanno confermato la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di disporre il sequestro preventivo dei crediti d'imposta anche se i cessionari sono estranei al reato e hanno agito in buona fede. Rimangono invece immutate - spiegano gli emendamenti - le norme in caso di dolo.

