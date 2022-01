Super Green Pass in scadenza: cosa succederà ora per milioni di italiani?

Super Green Pass, per milioni di italiani si avvicina la scadenza: e cosa accadrà adesso? Chi ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid a settembre, potrebbe presto trovarsi senza il pass rinforzato ormai necessario per la vita quotidiana. Quale decisione prenderà il Governo? Ci sono differenti ipotesi sul tavolo dell'esecutivo, a palazzo Chigi è un tema caldissimo.

SUPER GREENPASS IN SCADENZA: COSA SUCCEDE ORA

Il nuovo decreto varato dal premier Draghi a fine dicembre, infatti, riduce da 9 a 6 mesi la validità del certificato verde.

Ciò significa che centinaia di migliaia di fragili e ottantenni, che sono stati tra i primissimi a ricevere il booster dopo l'estate, gìà dal prossimo mese di marzo potrebbero restare senza il certificato verde. Un problema non da poco, anche per esibirlo sui luoghi di lavoro per gli ultracinquantenni.

Al momento il governo non si è ancora espresso sulla questione e resta un mistero cosa accadrà. Dal ministero della Salute, secondo quanto riporta il Messaggero, fanno sapere che è in corso una valutazione. L'ipotesi è rivedere la durata del Green pass. Dopo i fragili, a trovarsi scoperti saranno medici e infermieri, poi i settantenni e i sessantenni. "La strada più semplice è prorogare sine die la certificazione verde per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale", propone l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 19:08

