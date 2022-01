Super Green pass e Green pass base: dove servono e da quando. Tutte le novità

Cambiano le regole per il Green pass base e rafforzato. Con il nuovo decreto varato dal governo, è arrivata una ulteriore stretta che mira a rallentare la curva di crescita dei contagi. Il Super Green pass, che si ottiene per vaccinazione o guarigione, è sempre più necessario, ma sono stati introdotti anche nuovi servizi dove è necessario avere la certificazione verde base, che si ottiene con un tampone antigenico o molecolare.

Leggi anche > Covid, Gimbe: +153% casi nell'ultima settimana, i positivi sono 1,2 milioni. Non decollano le vaccinazioni 5-11 anni

Super green pass sul posto di lavoro:

Il nuovo decreto introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario essere in possesso del Green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo fino al 15 giugno 2022. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

Dove serve il Super Green pass:

In base al decreto entrato in vigore il 31 dicembre, dal 10 gennaio (fino alla fine dello stato d'emergenza, quindi 31 marzo) sarà necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. E ancora in alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Dove serve il Green pass base:

È esteso l’obbligo di Green pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, si legge sul sito del governo. Quindi per andare in banca, dal parrucchiere o dall'estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario il Green pass semplice, ovvero l'obbligo, finora non previsto, di essere vaccinati, guariti o in possesso dell'esito di un tampone negativo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA