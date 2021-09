Suora no vax segnalata alla Curia dal fratello medico: «Ci vogliamo bene, ma mi infastidisce la sua posizione»

Una suora no vax è stata segnalata alla Curia dal fratello medico. «Nonostante l'appello al vaccino del Papa, dei vescovi e del presidente Mattarella, avete un covo di no vax che spinge in tal senso anche con foto e appelli al limite del ridicolo. E' il monastero a Montegalda con la madre superiora che vive di cellulare e di quotidiana e sciocca propaganda no vax. Il colmo è che è mia sorella. Ora mi rivolgo al vescovo affinché prenda un provvedimento».

Questo è uno stralcio della lettera inviata alla Curia di Padova da Primo Brugnaro, medico e fratello di Angela, madre superiora. Secondo quanto raccolto da Il Gazzettino, la risposta della sorella non si è fatta attendere.

«Sì, è vero, non sono vaccinata ma a settembre penso che lo farò».

Il fratello Primo ha, poi tenuto a precisare: «Parliamo di suore tra i 50 e i 70 anni e credo che tutte siano indottrinate come no vax. Nessuna si è vaccinata e alla messa la domenica non vengono rispettate le disposizioni di legge, come l'obbligo di mascherine. Io e mia sorella ci vogliamo un bene enorme, ma da oltre un anno mi infastidisce questa sua posizione. Ha diversi gruppi Whatsapp e come riceve messaggi no vax subito li ricicla».

Suor Angela, non ha atteso a rispondere al fratello infastidito: «Ho voluto aspettare, perché bisogna correre subito? Non sono contraria, ho pensato che attendendo avrei trovato un vaccino più sicuro. D'altronde le case farmaceutiche sono ancora al lavoro. I messaggi Whatsapp? Quei testi non sono scritti da me, io li ricevo e li inoltro. Le regole? Abbiamo un coro distaccato. Tutti hanno la mascherina e abbiamo messo 40 sedie distanziate. Rispettiamo le regole, dal vescovo e dal vicario non abbiamo ricevuto comunicazioni».

