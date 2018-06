Suocera, boss al lavoro, infedeltà? Ora potete sfogarvi nella "stanza della rabbia": qui si rompono piatti, bicchieri, sedie a ritmo di rock

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Siete arrivati al limite della sopportazione e non ce la fate più? Volete sfogare la vostra ira o una frustrazione? Ora esiste anche in Italia il posto che fa per voi: la stanza della rabbia. Sì, avete capito bene, una sala attrezzata e insonorizzata, con tanto di strumenti per distruggere tutto, dal piede di porco alla mazza da baseball. Chi prenota la rage room della Anger Games di Legnano, a pochi chilometri da Milano, ha a disposizione anche un set di oggetti da rompere, come piatti, bicchieri, bottiglie, sedie, stampanti e lettori dvd. Cose da sacrificare per il migliore dei trattamenti rivitalizzanti per iracondi o soggetti altamente stressati. I pacchetti che si possono prenotare - basic, premium o deluxe - includono protezioni personali, una colonna sonora a scelta come sottofondo (il rock va per la maggiore) e un video per rivedere, e gustare, il proprio sfogo senza freni. Alla sessione di quindici minuti che placa l'ira, si può partecipare anche in due. E magari qualcuno invece che scrivere tweet idioti potrebbe farci un salto. E saremo tutti più contenti