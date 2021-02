Delusione d'amore: genitori trovano morto in camera il figlio 18enne

Una delusione d'amore a 18 anni lo avrebbe sconvolto a tal punto da spingerlo al gesto estremo. La sua vita non era ancora sbocciata, era infatti da poco maggiorenne il ragazzo di San Michele al Tagliamento tra Veneto e Friuli che ieri si è tolto la vita tra le mura di casa.

A trovarlo sono stati i genitori, verso mezzogiorno, quando sono rientrati dopo una passeggiata. Non vedendolo in sala da pranzo, avevano provato a chiamarlo e non ricevendo risposta erano andati nella sua camera da letto. Lì la tragica scoperta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 22:07

