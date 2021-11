Suicidio choc sotto un treno in transito: caos sulla linea tra Bari e Foggia

Treni fermi e circolazione rallentata tra Bari e Foggia a causa di un incidente accaduto questa mattina alle 8.30 all'altezza di Bisceglie. A quanto si apprende una persona si sarebbe gettata sotto un treno in transito. Al momento non si conoscono ancora le sue generalità. Stando ai primi riscontri il soggetto dovrebbe essere deceduto nell'impatto con il convoglio. Ora si attendono le autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti.

A seguito del grave episodio il traffico ferroviario tra Bari e Foggia al momento è rallentato, e in alcuni tratti risulta bloccato. Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha già attivato un servizio di bus sostitutivi tra Bari e Barletta per i passeggeri rimasti bloccati a bordo dei convogli fermi sui binari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA