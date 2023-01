Ragazzo di 29 anni finisce sotto il treno vicino alla stazione: circolazione sospesa sulla Bologna-Venezia

di Marco Corazza

Un ragazzo di 29 anni si è suicidato facendosi travolgere dal treno nei pressi della stazione di Ferrara, verso le 16.25 di oggi, 1 gennaio, sulla linea Bologna-Venezia. Sospesa la circolazione. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato e la circolazione viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer con il personale sanitario. Inevitabili le conseguenze per il traffico ferroviario che è stato sospeso a Ferrara.

Circolazione sospesa e treni sostitutivi

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi e instradamenti sul percorso alternativo.

Il treno FR 9423 Fiumicino Aeroporto (13:53) - Venezia Santa Lucia (18:34) oggi ferma a Bologna Centrale Superficie anziché a Bologna Centrale AV ed è instradato sul percorso alternativo via Verona. Non ferma a Rovigo. I passeggeri diretti a Rovigo possono proseguire il viaggio da Padova con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) - Napoli Centrale (21:48) oggi è instradato sul percorso alternativo via Verona. Non ferma a Rovigo. Anche in questo caso i passeggeri diretti a Rovigo possono proseguire il viaggio da Padova con i primi treni utili.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.

Domenica 1 Gennaio 2023

