Ragazzo di 27 anni si toglie la vita, è il quinto suicidio in pochi giorni

Ragazzo di 27 anni (G.L.C.) si è tolto la vita di Silvi Marina in Abruzzo. E' stato ritrovato alle 21 di questa sera nella sua abitazione. Si sarebbe impiccato.



Si tratta del quinto suicidio in provincia di Teramo in venti giorni. Il 15 aprile a Bellante, paese vicino Teramo, si è tolto la vita, con motivi inspiegabili, un giovane papà, che faceva l’elettricista. Il 40enne è stato trovato impiccato in un container. Al suo fianco solo un breve messaggio per salutare l’attuale compagna. Il 20 maggio un'altra tragica morte a Teramo: un’aiuto cuoca 33 anni è stata trovata impiccata nella sua abitazione dopo essere finita fuori strada con l'auto e esserci procurata molte ferite. Questo ha raccontato al telefono a un'amica dopo essere tornata a casa. Poi più nulla per 19 ore, neanche un collegamento su Facebook dove chattava spesso. Sulla sua morte è stata aperta un'indagine. genti della polizia stanno cercando di ricostruire queste ore. dopo la morte per impiccagione di un elettricista 40enne, di un'aiuto cuoca 33enne, un pensionato di 65 anni e un papà di 54 anni. Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 23:16

