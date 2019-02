Suicida a 20 anni: la madre cerca di trattenerlo, lui si butta dalla finestra

Ultimo aggiornamento: 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia, l'altra notte, a Pescara nel quartiere San Donato. Un ragazzo di soli 20 anni, R.D.G., è morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione. Per gli investigatori, un gesto estremo su cui al momento non ci sono spiegazioni. Solo il dolore immenso e la disperazione dei familiari e degli amici, che chiedono silenzio. Il fatto si è verificato attorno all'una. Da quanto emerso, il giovane era in casa con la madre che, capite le sue intenzioni, ha provato in tutti i modi a fermarlo, senza riuscirci. Quindi un volo di diversi metri.Lanciato l'allarme, sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118, ma il ragazzo era già morto. Per il dolore, la mamma ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Dell'episodio, è stata avvisata la polizia, che ha avviato gli accertamenti quanto meno per capire i motivi del tragico gesto. E per fare totale chiarezza, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore. Per qualcuno, era un bravo ragazzo, ma da sempre un po' problematico; per qualcun altro, invece, non ha mai mostrato segnali che facessero minimamente pensare che potesse arrivare a tanto. Da parte degli amici e dei parenti, il silenzio assoluto. Alle notizie più disparate sulla vicenda, tramite i social hanno solo chiesto rispetto per il dramma che stanno vivendo. Lo stesso o quasi vissuto un mese fa circa dalla famiglia di un 18enne, trovato senza vita nella sua abitazione di Colle San Donato. A fare la tragica scoperta, la mamma.