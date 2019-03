Operaio apre le porte dell'azienda e trova il titolare impiccato per colpa della crisi

Tragedia questa mattina, 5 marzo, a Vigonza nel padovano: un operaio ha aperto le porte dell'azienda dove lavora e ha trovato il titolare impiccato. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri per i rilievi. La vittima è un 57enne, non è escluso che a spingere l'uomo al gesto estremo siano stati fattori economici.



L'imprenditore si è tolto la vita nella sua ditta di Peraga di Vigonza. Era il titolare di una azienda specializzata nel commercio di ricambi di cucina ed elettrodomestici.