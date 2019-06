Scopre di essere malato, fa uscire di casa la compagna e si spara alla testa

Martedì 4 Giugno 2019, 03:50

Dramma della disperazione in provincia di. Un uomo di 68 anni si è tolto la vita nel primo pomeriggio di ieri. La tragedia si è consumata a. Secondo una prima ricostruzione fatta da chi lo conosceva, sembra che l'uomo fosse sprofondato in una profonda e cupanelle ultime settimane dopo aver ricevuto la diagnosi di una graveda cui era affetto. Non l’accettava, non si rassegnava a cosa lo aspettava, ricoveri ospedalieri, terapie.Ieri il 68enne ha approfittato dell’assenza della compagna uscita per delle commissioni e appena rimasto solo in casa ha impugnato una pistola calibro 31 (regolarmente detenuta) e ha aperto il fuoco. Un colpo fatale alla testa.Sono stati i familiari, preoccupati perché non rispondeva ai messaggi, a precipitarsi a casa ed effettuare la macabra scoperta.Sul posto i sanitari del 118 dell’automedica di Falconara, la Croce gialla di Chiaravalle, i carabinieri della Stazione di Chiaravalle e del Norm di Jesi. Inutile ogni disperato tentativo di soccorso. La salma è stata trasferita all'obitorio di Torrette a disposizione del magistrato, l'arma è stata sequestrata. In casa non sono stati trovati messaggi d’addio né di commiato.