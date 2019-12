Due suicidi in poche ore: 43enne telefona alla figlia e si spara, ingegnere si accoltella a morte a 32 anni

Doppia tragedia nel, dove due persone sono morte a causa di altrettanti suicidi a pochi chilometri di distanza. A perdere la vita une un ingegnere di 32: il primo, secondo quanto raccontano i siti locali, avrebbe, prima di imbracciare un fucile e spararsi alla testa.Ilcon la passione per la musica, nella notte tra sabato e domenica si è inflitto diverse coltellate al corpo, cercando di uccidersi:. L'uomo abitava a Montesarchio: inutili i soccorsi nella casa in cui viveva con i genitori, che hanno chiamato il 118 poco prima delle 2 di notte. Per lui non c'è stato niente da fare: secondo i carabinieri si è trattato di un suicidio, ma sulle indagini c'è ancora riserbo, dato che non è chiarissimo quale sarebbe stato il motivo del gesto.