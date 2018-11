Sta per suicidarsi, donna di 58 anni si salva solo grazie all'amore per il suo cane

Sabato 10 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voleva, ma ha trovato la forza di andare avanti grazie al suo. Una 58enne di Torino stava per togliersi la vita gettandosi dal quinto piano del palazzo di periferia in cui abitava. La donna ha chiamato ilannunciando di volersi togliere la vita, così il carabiniere, che ha subito allertato le pattuglie e l'ambulanza, ha provato a dissuaderla e i due hanno iniziato a parlare.La donna le ha raccontato di avere un cane e di tenere a lui come un figlio, ma non ha nascosto lo scoramento che aveva da tempo e che la stava spingendo a togliersi la vita. Il militare ha subito capito di dover far leva sul grande affetto che aveva la donna per il cane, le ha detto di non farlo per lui, perché dopo la sua morte sarebbe potuto andare in un canile e magari anche essere soppresso.La 58enne a quel punto si è tranquillizzata, si è lasciata convincere e ha lasciato che i carabinieri, che ne frattempo erano giunti sul posto, la mettessero in salvo. Subito dopo è stata portata in ospedale per degli accertamenti.