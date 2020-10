Mario, tetraplegico da 10 anni, vuole morire ma la Asl gli nega il suicidio assistito. L'Associazione Coscioni: «Denunceremo»

Morire non è mai stato così difficile. Lo sanno bene all'Associazione Luca Coscioni, che da 18 anni si batte in prima linea per l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare la legalizzazione dell’eutanasia. E lo sa bene Mario, 42enne tetraplegico da dieci, che vorrebbe essere libero di andarsene dalla gabbia che è diventata il suo corpo: non può muoversi, parlare, mangiare, però è sempre cosciente. Riesce solamente a muovere le dita e le palpebre. Vorrebbe ricorrere al suicidio assistito, ma l'Asl di riferimento ha bocciato la sua richiesta.

Mario ha fatto richiesta dopo dieci anni dall'incidente stradale tremendo che gli ha rovinato per sempre la vita. La frattura della colonna vertebrale e una lesione al midollo spinale lo hanno costretto a letto, immobile, per un decennio. «Da quel giorno la vita per lui è diventata una specie di condanna», scrive La Stampa.

Per questo motivo, Mario ha deciso di dire basta. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Dj Fabo, secondo la quale è lecito l'aiuto al suicidio in casi così disperati, si è sentito di fare richiesta, ma in cambio ha ottenuto una bocciatura. L'Associazione Luca Coscioni, i cui volti più noti sono Marco Cappato e Mina Welby, segue il caso da tempo e non ha infatti perso un minuto per rispondere, promettendo un'azione legale contro la Asl per il diritto negato al paziente.

Secondo la legge italiana vigente, Mario potrebbe morire solo con le Dat (Disposizioni Anticipate di Trattamento), cioè rifiutando le cure e attendendo lentamente la morte. Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell'associazione Luca Coscioni, ha spiegato a La Stampa che «Se accettasse la Dat, morirebbe dopo enormi sofferenze e tanti giorni di attesa». L'Asl ha replicato addossando la colpa al Parlamento, che non ha ancora legiferato sul suicidio assistito. Gallo però promette battaglia: «La risposta della direzione sanitaria disconosce la sentenza della Consulta che ha valore di legge. La politica dovrebbe recepire le richieste dei cittadini, ma spesso non è in grado di farlo e quindi attende che siano i giudici a pronunciarsi».

