Suicida l'avvocato Giacomo Nicolucci, si è sparato in casa con la pistola

Lutto nel mondo dell' avvocatura di Lanciano per morte dell' avvocato Giacomo Nicolucci di 46 anni. Il legale si è suicidato in casa usando la pistola che deteneva regolarmente. L'episodio è avvenuto dopo le 10 di stamani nel condominio di via Martiri 6 Ottobre dove abitava con la moglie. Sul posto è giunto il pm Francesco Carusi. Indagano o carabinieri. Micolucci era un grande esperto di diritto penale e collaborava con diverse università. Venerdì 27 Dicembre 2019, 11:17

