Subsonica, morto uno spettatore al concerto: caduto dalla scala dopo una lite, caccia all'aggressore

Il concerto dei Subsonica a Firenze finisce in tragedia. Uno spettatore è morto in seguito a una lite scoppiata al termine dello spettacolo. Secondo la ricostruzione della polizia c'è stato un diverbio poi degenerato in una colluttazione in cui lo spettatore, 47 anni, ha riportato gravi traumi alla testa cadendo da una scala.

La lite al concerto, cosa è successo

L'uomo, che era al concerto con la moglie, è stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale di Careggi dove poi è deceduto nella notte. Indagini della squadra mobile in corso. Si cerca l'aggressore.

