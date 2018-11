Malore durante l'immersione: annega un sub di 76 anni

Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unasi è consumata nella tarda mattinata di oggi nelle acque di Sant’Isidoro, Marina di Nardò. Forse a causa di un malore improvviso durante un’immersione ha provocato la morte di Vincenzo Pili, 76enne residente a Monteroni, ma originario della Sardegna.L’uomo si èquesta mattina nei pressi della torre quando ad un certo punto è stato visto annaspare da alcuni bagnanti presenti in quel momento in spiaggia. Immediati sono scattati i soccorsi con le telefonate al 112 e al 118. Sanitari e militari dell’Arma locale, insieme ad alcuni militari della guardia costiera di passaggio lungo la via della cittadina, sono subito arrivati sul posto ma, nonostante l’uomo sia stato riportato ae gli sia stato praticato il massaggio cardiaco, a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita. La salma è stata subito dopo restituita ai suoi familiari.