Suarez, l'ufficiale della Gdf Sarri: «Juve coinvolta? Non ci sono prove...»

L'ufficiale della Guardia di Finanza che ha indagato sul casoe sull'esame 'farsa' per consentirgli di richiedere la cittadinanza italiana, ironia della sorte, si chiama. Ma, colonnello della Gdf di Perugia al comando dell'indagine, è solo un omonimo dell'ex allenatore dellaesonerato pochi mesi fa: è lui che, intervistato da diversi media (tra cui La Vanguardia,e Radio Capital) ha parlato dell'indagine nata quasi per caso che ha portato alla luce le possibili irregolarità in occasione dell'esame di italiano sostenuto dall'attaccante del Barcellona.lo svolgimento dell'esame, la fase propedeutica e quindi la richiesta della Juventus di far svolgere l'esame affinché Suarez potesse completare l'iter per diventare cittadino italiano e quindi comunitario, avendo lui la moglie di origine italiana. Però si sono accorti che Suarez a malapena comprendeva l'italiano e non lo parlava per niente - racconta Sarri - Quindi hanno fatto un corso ad hoc, incentrato sulle domande che gli avrebbero fatto, e gli hanno fatto imparare a memoria delle risposte in modo tale che durante l'esame riuscisse a dire qualcosa, stando attenti a non uscire dai binari con altre domande